Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генсека НАТО в Брюсселе

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт альянса, встреча состоялась сегодня в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.