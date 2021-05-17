https://news.day.az/politics/1343491.html Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генсека НАТО в Брюсселе - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генсека НАТО в Брюсселе - ФОТО
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт альянса, встреча состоялась сегодня в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.
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