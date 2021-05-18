Неуместные «персидские напевы»: Ирану нужно принять новую реальность

Блестящая и историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне изменила баланс сил во всем нашем регионе. Совершенно очевидно, что продолжавшаяся почти три десятка лет оккупация 20% территорий нашей страны создала возможность для одномоментного давления как на Баку, так и на Ереван со стороны некоторых ведущих мировых и региональных держав. Одной из которых является Иран. Откуда снова звучат совершенно неуместные заявления.

Иран не позволит изменить свои северные границы. Об этом заявил председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Национального Собрания Исламской Республики Иран доктор Моджтаба Золнури. С одной стороны, это нормальное заявление. Ни одна страна мира не согласится на изменение ее границ, то есть на потерю части своих территорий. Но в том все и дело, что никто не претендует на территории Ирана.

"Позиция Исламской Республики Иран очень ясна и решительна: мы не принимаем каких-либо изменений в регионе, территориальная целостность стран региона должна быть сохранена. Мы также не принимаем какую-либо трансрегиональную силу у наших границ. Если часть территории Армении захотят взять и наши границы подвергнутся изменениям, то есть у нас на этом фоне появится новый сосед, это для нас неприемлемо. Существующие между Ираном и Арменией границы должны быть защищены и полностью сохранены", - сказал он, передает 1lurer.

По его словам, обе страны правомочны обеспечить свою территориальную целостность. "Мы поддерживаем позицию Азербайджана в вопросе сохранения своей территориальной целостности, также поддерживаем территориальную целостность Армении, ее стремление по сохранению своих границ, в частности, соседства с Ираном. Мы соседствует с двумя конфликтующими странами, мы поддерживаем территориальную целостность двух стран без каких-либо изменений в регионе", - заявил он.

Как видим, это уже не нейтральное заявление, а ошибочное, предвзятое, неуместное и попахивающее скрытой угрозой в адрес Азербайджана. Что значит "мы не принимаем каких-либо изменений в регионе"? Они уже произошли. Азербайджан победил в 44-дневной войне, вернул семь ранее оккупированных районов, восстановил контроль над своими границами. В том числе и на том участке, который так долго находился под контролем карабахских сепаратистов.

Говоря конкретнее, Азербайджан вернул себе Джебраильский район, где расположен знаменитый Худаферинский мост, построенный через реку Аракс предположительно в XII-XIII веках. И еще в декабре прошлого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и президент Ирана Хасан Роухани обсудили проект Худаферинской ГЭС, назвав его одним из приоритетных. Так что, мягко говоря, не совсем точен в формулировках председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Национального Собрания Исламской Республики Иран. Перемены в регионе уже произошли и Ирану приходится исходить из этой данности, стремясь извлечь хоть какие-то преференции из новых реалий.

Совсем неуместны и его заявления о том, что "если часть территории Армении захотят взять и наши границы подвергнутся изменениям, то есть у нас на этом фоне появится новый сосед, это для нас неприемлемо". Потому, что никто не претендует на территорию Армении. Все проще. Азербайджанская сторона восстановила свою государственную границу на приграничных с Арменией территориях освобожденного от оккупации Лачинского района.

Говоря конкретнее, территория, которая в настоящее время является предметом споров и напряженности, включая высокогорное озеро Гарагёль, расположенное на горе Ишыглы, на высоте 2 658 метров над уровнем моря, на самом деле является территорией Гарагёльского государственного заповедника, созданного постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года. Так что, Азербайджан возвращает себе то, что всегда было нашим. Странно, что столь очевидная истина не пришла в голову доктору Моджтабу Золнури.

По сути, он поддался истерии, раскручиваемой армянской стороной. И это вызывает огорчение. Плюс, как-то своеобразно на этом фоне звучат его же слова о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Мы как раз этим сейчас и занимаемся, проводя процесс восстановления контроля над всеми нашими границами. В том числе и над теми, что ранее находились под контролем армянской стороны. И Ирану лучше сконцентрироваться на своих проблемах, не пытаясь помешать данному процессу.

Потому, что мы все помним, что сразу после начала 44-дневной войны иранские азербайджанцы потребовали закрыть ирано-армянскую границу, но реакции со стороны официального Тегерана не последовало. При этом, в СМИ постоянно всплывала информация о том, что ИРИ поставляет карабахским сепаратистам все необходимое для ведения войны. Да, официально эта информация опровергалась, но ведь ничего иного и ждать не стоило.

Ведь мы помним, что в период первой карабахской войны многие политики в Тегеране опасались, что в случае поражения армян вопрос об объединении поставят и иранские азербайджанцы. Чтобы этого не допустить, ИРИ предоставила гуманитарную и финансовую помощь Армении. Наблюдатели даже говорили о переброске оружия через ирано-армянскую границу, но власти это и тогда опровергали.

При этом неопровержимым фактом является то, что именно иранская граница для Армении стала фактически "дорогой жизни" в период первой карабахской войны. Особенно после того, как Турция закрыла границу с Арменией. Иран, вопреки всем своим заявлениям о признании территориальной целостности Азербайджана, не пошел на такой же шаг после оккупации наших территорий. По большому счету, эта страна создавала видимость поддержки Азербайджана с точки зрения международного права, однако на деле за многие десятилетия не предприняла никаких шагов против страны-оккупанта Армении.

Да, в нашей стране понимают, что учитывая влиятельность диаспоры в мире, иранцы часто лоббируют через нее контакты с Западом. Стало быть, выступать против армян Тегерану невыгодно. Мы понимает и то, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Иран лишился возможности "ловить рыбку в мутной воде" карабахского конфликта, оказывая давление и на Баку и на Ереван. Но, это не наши проблемы. В Азербайджане не считают, что Иран вправе что-то советовать нашей стране, а тем более чего-то требовать от нее. Ирану нужно смириться с новой реальностью.

Азербайджан вправе восстанавливать свои государственные границы, вправе возвращать все, что принадлежит нам по праву, без оглядки на неуместные заявления, звучащие порой из ИРИ. Которой следовало бы занять более конструктивную позицию и постараться извлечь пользу из всех проектов, которые будут реализованы в регионе после нашей исторической победы.

Акпер Гасанов