Россия предложила создать совместную комиссию для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Мы подробно проинформировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Россия для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы. По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие в начале проведения делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой РФ могла бы принять участие в качестве консультанта, посредника", - сказал Лавров.