https://news.day.az/politics/1343945.html Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор
Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает Day.Az, информация поступила из МИД Турции.
В ходе телефонного разговора они обсудили временное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и недавние события в Палестине.
Глав МИД также обменялись мнениями о последних событиях в Карабахе.
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