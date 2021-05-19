Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Day.Az, информация поступила из МИД Турции.

В ходе телефонного разговора они обсудили временное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и недавние события в Палестине.

Глав МИД также обменялись мнениями о последних событиях в Карабахе.