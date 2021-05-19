Госдеп США вогнал армян в ужас

В психологии существует термин панофобия. Название не очень известное, однако весьма распространённое в мире. Панофобия - это когда человек боится всего на свете, практически любого события, при этом он страдает непрекращающимся беспокойством и его сопровождает постоянное чувство тревоги. Ему кажется, что то или иное событие обязательно не к добру, что случится плохое и оно неизбежно коснётся его.

В какой-то мере панофобией страдают администраторы армянских Телеграм-каналов, которые от любой новости, связанной с Карабахом, бьются в истерике. Шоковое состояние, в котором пребывают наши соседи после поражения во Второй карабахской войне, тяжело травмировало психику несчастного народа Армении.

18 мая Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором предостерег своих граждан от поездок в Армению и Нагорный Карабах. "Не отправляйтесь в путешествие в Армению из-за COVID-19. В некоторых областях есть повышенный риск", - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что правительство США не может предоставить своим гражданам услуги в Нагорном Карабахе и предупреждает о необходимости соблюдения осторожности на дорогах у границы Армении с Азербайджаном. "Некоторые участки дороги могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. Дороги могут контролироваться контрольно-пропускными пунктами или быть закрыты для путешественников без предварительного уведомления", - предупреждают в ведомстве.

Так вот, пресловутые армянские Телеграм-каналы тут же встрепенулись и сделали из этого сообщения вывод, характерный стандартным панофобикам. Согласно фантазии армян, США таким образом намекают на возобновление очередной, то есть Третьей карабахской войны. Связывают это горе-сказочники с тем, что текст публикации Госдепа идентичен тому, который был опубликован за несколько дней до начала 44-дневной войны в сентябре 2020 года.

Что и говорить, победа азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в ходе конртнаступательной операции морально сломила горделиво превозносивших себя ранее оккупантов. Боевая оснащённость и мотивация наших военнослужащих одолеть противника привели к тому, что Армения спустя полтора месяца после начала боевых действий была вынуждена сдасться и подписать акт капитуляции. Таким образом Азербайджан добился поставленных задач и наша страна уж точно не является заинтересованной стороной в новом витке конфликта. Наверняка в Ереване есть люди, которые осознают эту простую истину. Однако повестку дня в Армении формируют СМИ, намеренно нагнетающие обстановку и раздувающие из мухи слона, как это принято у панофобиков. Вот и результат.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az