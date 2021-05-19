Вот как был обезврежен убийца азербайджанских пограничников

Как сообщалось ранее, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК по факту инцидента, произошедшего 15 мая на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС, когда 3 неизвестных лиц во время незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики вне контрольно-пропускных пунктов, не подчинились законным требованиям сотрудников ГСП, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли 2 военнослужащих.

Об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры, МВД и ГПС, передает Day.Az.

Сообщается, что в ходе следствия в качестве обвиняемого был привлечен один из участников преступления - гражданин Ирана Гасанали Берги, в его отношении согласно решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста:

"Сегодня около 10:00 в результате операции, проведенной сотрудниками внутренних войск МВД и ГПС, было установлено, что один из участников преступления - гражданин Исламской Республики Иран Агаи Аллахбехш Багыш оглу скрывался на территории Ярдымлинского района, он отказался сдаться, и оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был обезврежен нашими военнослужащими с применением оружия.

При осмотре места происшествия сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли автомат "АК 74", его комплектующие - магазин с 20 патронами, гильзы к автомату и другие представляющие важность для дела вещественные доказательства, была назначена судебно-медицинская экспертиза тела Аллахбехша Агаи".

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.