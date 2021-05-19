https://news.day.az/politics/1344001.html Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению Мирмахмуда Миралиоглу
Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению Мирмахмуда Миралиоглу
Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению председателя партии "Классического народного фронта Азербайджана" Мирмахмуда Миралиоглу, заразившего коронавирусом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ранее его друзья поделились в соцсетях информацией о плохом самочувствии главы партии. Было отмечено, что коронавирусом болеют и члены его семьи.
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