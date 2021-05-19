Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению Мирмахмуда Миралиоглу

Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по лечению председателя партии "Классического народного фронта Азербайджана" Мирмахмуда Миралиоглу, заразившего коронавирусом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее его друзья поделились в соцсетях информацией о плохом самочувствии главы партии. Было отмечено, что коронавирусом болеют и члены его семьи.