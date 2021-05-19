Кого раздражает дружба Азербайджана и Грузии?

Антиазербайджанские силы, которые не могут смириться с достижениями Азербайджана во время и после 44-дневной войны, вновь активизировались. Необоснованные обвинения, выдвинутые Арменией и ее зарубежными покровителями против Азербайджана, в частности, после проведенного в Шуше несколько дней назад музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", являются следствием обеспокоенности этих сил, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Они завидуют каждому успеху Азербайджана, используют любую возможность для проведения клеветнической антиазербайджанской кампании, пытаются испортить отношения нашей страны с дружественными государствами. В этом плане весьма показателен недавний инцидент в Грузии.

Известно, что 16 мая в Дманисском районе Грузии произошла драка между группой грузин и азербайджанцев. Нет сомнений в том, что этот инцидент произошел исключительно на бытовой почве. Вопреки утверждениям некоторых заинтересованных сил, у него нет этнической подоплеки. Об этом также заявили официальные круги Грузии и Азербайджана. Силы, которых беспокоят отношения высокого уровня между Грузией и Азербайджаном, пытаются говорить о неком "этническом факторе" в этом вопросе.

Примечательно, что инцидент в Грузии был исчерпан после примирения сторон. Но антиазербайджанские силы, не достигнув своих целей, по-прежнему делают акцент на этом вопросе, пытаясь преподнести его в качестве "конфликта на этнической почве".

Одним из представителей таких сил является Севиндж Османгызы, которая проживает в США и льет воду на мельницу армян. На этот раз она представила инцидент в качестве "еще одной зоны межнационального конфликта в регионе" и побеседовала на эту тему с председателем Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Последний обвинил правоохранительные органы в том, что они не вмешались в инцидент, хотя это было неправдой: грузинская полиция в тот же день задержала восемь человек в связи с произошедшим.

При этом азербайджанская сторона, в частности, Госкомитет по работе с диаспорой, незамедлительно отреагировала на инцидент, поинтересовалась ситуацией и проблемами азербайджанцев. Затем было официально заявлено, что ссора между грузинами и азербайджанцами в Дманиси носит чисто бытовой характер и не может быть представлена как этническое противостояние.

Комментируя этот вопрос, грузинские политики также заявили, что никто и ничто не может помешать идеальным отношениям с Азербайджаном. Разумеется, в Азербайджане считают так же. Достаточно вспомнить 44-дневную Отечественную войну 2020 года. С первого ее дня Грузия поддерживала Азербайджан и даже закрыла свое воздушное пространство для полетов военных самолетов в Армению. Были предотвращены попытки отправки в Армению через Грузию самолетов и грузовиков с военной техникой. Все это, разумеется, объясняется высоким уровнем дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Неслучайно сегодня некоторые энергетические и транспортные проекты Азербайджана проходят по территории Грузии. Но Армения лишена всех этих возможностей из-за своей агрессивной политики и в настоящее время находится почти в полной изоляции.

Поэтому понятно, почему сегодня и армяне, и их покровители заинтересованы в том, чтобы испортить отношения Азербайджана с его соседями и друзьями.