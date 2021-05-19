https://news.day.az/politics/1344110.html Пашинян признал важность открытия коммуникаций на Южном Кавказе
Пашинян признал важность открытия коммуникаций на Южном Кавказе
Открытие коммуникаций в регионе Южного Кавказа не только приемлемо, но и является приоритетом для Армении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
По его словам, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Армения в этом случае получит связь с Ираном и Россией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре