Сахиба Гафарова встретилась с главой МИД Италии

В рамках официального визита в Италию председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова 19 мая провела встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщает в среду Day.Az, выразив радость по поводу встречи, Луиджи Ди Майо указал на высокий уровень связей между Азербайджаном и Италией, дав высокую оценку вкладу парламентской дипломатии в их развитии и отозвавшись с похвалой о деятельности групп межпарламентской дружбы. Итальянский министр также подчеркнул важность обмена межпарламентскими визитами высокого уровня и отметил, что эти связи привносят позитивный вклад в отношения между двумя странами.

По словам итальянского министра, количество проведённых азербайджанской парламентской делегацией в Риме встреч говорит о том, что у Италии очень много друзей в Азербайджане.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за искреннюю встречу, отметила соответствие развития связей между Азербайджаном и Италией интересам обоих государств и отозвалась об Италии как о дружественном для Азербайджана государстве и стратегическом партнёре.

Спикер азербайджанского парламента заявила, что имеется очень большой потенциал развития взаимоотношений во всех сферах и что высокий уровень отношений между законодательными органами двух стран является отрадным фактом. По ее словам, взаимные визиты дают возможность расширить эти связи ещё больше.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду тем, представляющих интерес для обеих сторон.