Джейхун Байрамов встретился с делегацией «Центра каспийской политики» США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 мая встретился с делегацией американского независимого аналитического учреждения "Центр каспийской политики".

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов предоставил делегации подробную информацию о последних событиях в регионе, включая новую постконфликтную ситуацию, трехсторонние заявления и вопросы, связанные с их выполнением, возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, реализации процесса восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Джейхун Байрамов отметил шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений, включая возвращение лиц в статусе военнопленных, передачу противоположной стороне тел около 1600 армянских военнослужащих, а также продолжение соответствующих переговоров для открытия коммуникаций. В то же время делегация была проинформирована о том, что Армения до сих пор не предоставила информацию о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести в результате военных действий 1991-1994 годов.

Рассказав о недавней напряженности в приграничной зоне двух стран, министр сообщил, что Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности и этот процесс осуществляется на основе карт, имеющихся у каждой из сторон. Было подчеркнуто, что этот вопрос политизирован Арменией и что подобные разногласия должны решаться путем переговоров.

Коснувшись вопросов энергетики, министр Джейхун Байрамов рассказал о масштабных проектах, реализуемых в этой сфере, их вкладе в развитие региона. С удовлетворением была отмечена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов энергетических проектов, инициированных и реализуемых с участием Азербайджана.

Затем министр ответил на вопросы делегации. Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональной безопасности.