В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения.
Как сообщили в среду Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, на следующем этапе учений особое внимание в штабах было уделено принятию решений и доведению их до подразделений в кратчайшие сроки в соответствии с постоянно меняющейся оперативной обстановкой.
В соответствии с принятым решением для развития достигнутых успехов на оперативном направлении была практически обработана передислокация тактических групп с одного направления на другое. Скрытность транспортировки личного состава подразделений боевой и автомобильной техникой в сложных горных условиях обеспечивалась действиями других родов войск. Были усовершенствованы практические навыки личного состава по эксплуатации боевой и другой техники в горной местности.
Согласно плану командно-штабные учения продлятся до 20 мая.
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