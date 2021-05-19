В Нахчыване проведено мероприятие по случаю 3-й годовщины Гюннютской операции

В Учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведено мероприятие по случаю третьей годовщины Гюннютской операции.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сначала была почтена светлая память шехидов, пожертвовавших своими жизнями во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Офицер Отдельной общевойсковой армии Фариз Сарханов и начальник средней школы Нахчыванского гарнизона Натиг Ахмедов рассказали о мощи нашей армии и важности Гюннютской операции. Было отмечено, что если апрельские бои 2016 года показали мощь Вооруженных сил Азербайджана, то освобождение стратегических высот и территорий в ходе Гюннютской операции в 2018 году подтвердило высокую маневренность азербайджанской армии. Таким образом, набравшись опыта на поле боя, наша армия победила врага в Отечественной войне и полностью освободила от оккупации наши земли.

На мероприятии, в котором также приняли участие отважные воины - участники Гюннютской операции, были представлены видеоролики о силе нашей армии, а солдаты и студенты прочитали стихи на патриотическую тему.