Сахиба Гафарова встретилась с членами группы дружбы Италия–Азербайджан

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой 19 мая встретилась с членами группы дружбы Италия - Азербайджан и Ассоциации дружбы Италия - Азербайджан в Палаццо Монтечиторио в Риме.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе парламента, выступая на встрече, заместитель председателя Палаты депутатов Этторе Розато поприветствовал азербайджанскую делегацию и отметил большое значение, придаваемое его страной развитию отношений с Азербайджаном. Он также поделился своими впечатлениями от поездки в Азербайджан сразу после окончания Отечественной войны и выразил удовлетворение позитивной динамикой в укреплении связей между законодательными органами двух стран.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высоко оценила деятельность групп дружбы двух парламентов и уровень сотрудничества между ними. Указав на развитие стратегического партнёрства между двумя странами, спикер азербайджанского парламента заострила внимание присутствующих на особой роли визитов глав государств в достижении отношений текущего уровня.

Сахиба Гафарова заметила, что в прошедшем году Азербайджан освободил собственные земли, ранее оккупированные Арменией, и восстановил свою территориальную целостность. Однако, хоть конфликт и завершен, армянская сторона не желает отходить от своей деструктивной позиции, отказываясь предоставить карты минных полей. Кроме того, пытаясь представить засланных на территорию Азербайджана уже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября террористов "военнопленными" в глазах мировой общественности, Армения старается отвлечь внимание от основных вопросов, отраженных в данном заявлении.

Как отметила спикер парламента Азербайджана, в течение длившейся почти 30 лет оккупации Армения уничтожила находившиеся на азербайджанских территориях города и сёла, а также материальное наследие, памятники культуры и истории, природные памятники; вся имевшаяся там инфраструктура была разрушена. Сегодня изгнанные из родных мест вынужденные переселенцы с нетерпением ждут дня, когда смогут вернуться в родные дома, и для этого на освобождённых землях дан старт большой строительной и восстановительной работе.

На встрече также выступили: член Палаты депутатов Италии и руководитель Ассоциации дружбы Италия - Азербайджан Россана Болди, руководитель группы дружбы Италия - Азербайджан Стефано Лучиди, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан - Италия Азер Керимли и депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев. Они подчеркнули высокий уровень взаимоотношений двух стран. Было отмечено, что визит делегации, составленной из членов итальянского Сената и Палаты депутатов, сразу после завершения противостояния в декабре прошлого года ясно продемонстрировал значение, придаваемое в Италии этим отношениям.

Члены групп дружбы обеих сторон заявили в ходе встречи, что имеется значительный потенциал и крепкая правовая база для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Италией.