https://news.day.az/politics/1344142.html Али Асадов прибыл с визитом в Россию - ФОТО
Али Асадов прибыл с визитом в Россию - ФОТО
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отбыл с официальным визитом в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в аэропорту Внуково-2 премьер-министра Азербайджана встретили официальные лица России. В честь главы азербайджанского правительства был выстроен почетный караул.
Отметим, что в рамках официального визита 20 мая предусматриваются встречи делегации во главе с Премьер-министром Азербайджана с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.
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