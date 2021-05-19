Али Асадов прибыл с визитом в Россию

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отбыл с официальным визитом в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в аэропорту Внуково-2 премьер-министра Азербайджана встретили официальные лица России. В честь главы азербайджанского правительства был выстроен почетный караул.

Отметим, что в рамках официального визита 20 мая предусматриваются встречи делегации во главе с Премьер-министром Азербайджана с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным и другими официальными лицами.