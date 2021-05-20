Премьеры Азербайджана и России проведут переговоры в Москве

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр России Михаил Мишустин проведут в четверг переговоры в Москве, по итогам которых ожидается подписание ряда документов о развитии сотрудничества двух стран.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Планируется, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече будет уделено противодействию коронавирусной инфекции, отметили в правительстве РФ.

"По итогам переговоров Али Асадова и Михаила Мишустина ожидается подписание совместных документов о развитии сотрудничества Азербайджана и России", - добавили в пресс-службе.

Али Асадов прибыл в Россию с официальным визитом в среду. Это будет их первая личная встреча с Мишустиным, до этого они неоднократно общались по телефону и участвовали по видеосвязи в заседаниях совета глав правительств СНГ. Как сообщала пресс-служба кабмина РФ, в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 апреля, премьеры обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и реализацию совместных проектов в разных областях.

Вакцинация от коронавируса в Азербайджане началась в январе, в марте власти республики разрешили применение российской вакцины "Спутник V", доставка очередной ее партии ожидается до конца текущего месяца.