Продолжаются учения, проводимые в азербайджанской армии с привлечением различных видов войск. Согласно плану учений, в штабах проводится оценка обстановки и даются соответствующие указания, сообщает министерство обороны. В соответствии с принятыми решениями ракетные и артиллерийские подразделения выполняют поставленные задачи.

Дежурная, на первый взгляд, информация. Азербайджанская армия не раз ранее проводила военные учения. Но в том и состоят новые реалии, что теперь они наводят леденящий страх на армянскую сторону. Таковы последствия их разгромного поражения в ходе 44-дневной войны. Таков же итог последних событий, от которых армянскую общественность реально бросает то в жар, то в холод.

Традиционными стали обвинения в адрес действующей власти в импотенции, сдаче национальных интересов, слабости, трусости, пораженчестве. С другой стороны, нет четкого ответа на простой вопрос о том, поможет ли смена власти спасти Армению от падения в ту бездну, к краю которой она шла почти три десятка лет, продолжая оккупацию территорий нашей страны и самоизолируясь от всех позитивных региональных проектов.

Все это наслаивается на понимание слабости армянской армии, ее неспособности обеспечивать защиту страны. Плюс, в РА поняли, что ни одна страна мира, включая Францию и США, не говоря уже о России, не в состоянии помешать реализации задач, которые поставило перед собой руководство Азербайджана. Неудивительно, что в итоге мы читаем в армянской прессе публикации, общий тон которых сводится к простой фразе "пришла беда - отворяй ворота".

В частности, армянские СМИ пишут, что "Никол открыл ворота азербайджанцам в Арцах, теперь пришла очередь Сюника, на очереди Гегаркуник". Я специально не стал брать в кавычки армянские названия исторически азербайджанских земель. Практика показала, что все они временные и исторически верные названия рано или поздно вернутся ко всем территориям, которые сейчас входят в состав РА. И тогда, точно также, как нет больше никакого "Арцаха", а есть Карабах, не будет никакого Сюника, а будет Зангезур и так далее.

А пока с чувством глубокого удовлетворения наблюдаем за тем, как далеко зашли в своем страхе армянские СМИ. Они пишут, что "Азербайджан задействовал в военных учениях 15-тысячный контингент. Эти учения в любой момент могут перерасти в военную операцию по захвату "Зангезурского коридора"". И это при том, что азербайджанская армия проводит учения на своей территории, как это было много раз ранее.

Но в том все и дело, что ныне в РА признают, что наша страна в состоянии добиваться любой поставленной цели. На смену браваде и мифам пришли отрезвление, закупка памперсов и частая смена штанов. При этом, поиск путей спасения приобретает весьма комичные черты. "Пора уже людям в погонах с фамилиями на "ян" создать некое подобие ГКЧП и взять власть, которая де-юре не принадлежит Николу! Взяли бы пример с отставных генералов Франции, которые не только направили Макрону письма с предупреждением об угрозе засилья исламского населения, но и пригрозили в случае бездействия власти перейти к решительным мерам", пишут в армянских СМИ.

То есть, в ход уже пошла научная фантастика. Армению сравнивать с Францией, теоретически, можно. Но только в рамках застольной беседы, предварительно употребив большое количество коньяка. Потому, что трезвомыслящему человеку такие аналогии покажутся, как минимум, смехотворными. Но в том все и дело, что помет фантазии льется безостановочно.

"Генералы не могут безучастно наблюдать за тем, как исламизация вплотную подвела их страну к угрозе гражданской войны. В Армении, повторюсь, классическое безвластие. Неужели этим никто не воспользуется ради спасения государства?", стонут армянские СМИ. То есть, там уже звучат призывы к свержению законной власти. А также к установлению военной диктатуры. Начался поиск "армянского Пиночета". Но он не дает результата.

При этом возникает всего один вопрос - кто, кроме самой Армении, виноват в ее нынешней проблеме? Ответ очевиден - никто. Страна-оккупант получила то, что заслужила. Начиная от поражения в войне и заканчивая страхом за крах самого проекта под названием Армения. И когда, даже не если, а именно когда, это случится, то никто, кроме самой РА и мирового армянства, не будет в этом виноват.

Акпер Гасанов