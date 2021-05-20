https://news.day.az/politics/1344233.html Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных армянских диверсантов
Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных армянских диверсантов
Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева вновь посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки, содержащихся на азербайджанской территории, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.
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