Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных армянских диверсантов

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева вновь посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки, содержащихся на азербайджанской территории, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Новость обновляется