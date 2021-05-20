Друг Азербайджана стал советником структуры Организации исламского сотрудничества

Известный российский эксперт по межнациональным конфликтам, журналист-расследователь, лауреат премии Союза журналистов России Евгений Михайлов назначен советником по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (ICYF-ERC).

Наши читатели хорошо знакомы с Евгением Михайловым и знают его как непредвзятого эксперта, хорошо разбирающегося в проблемах нашего региона. Он один из немногих российских журналистов, кто рискнул выйти против армянского криминалитета Юга России и продолжает бороться с этим злом, несмотря на угрозы и судебные тяжбы. Кроме того, принципиальный и объективный журналист, Михайлов уже много лет поддерживает справедливую позицию Азербайджана в карабахском вопросе. Назначение его советником одной из структур Организации исламского сотрудничества говорит о признании профессионализма россиянина.

Комментируя Day.Az свое назначение, Евгений сказал:

"На протяжении многих лет некоторые активные члены армянской диаспоры пытаются уличить меня в экстремизме по отношению к армянскому народу. Это, конечно же, не так - моя задача, наоборот, заключается в том, чтобы наступил мир между азербайджанцами и армянами. Рад, что моя деятельность оказалась замеченной второй по влиянию после ООН международной организацией, включающей в себя более 50 стран исламского мира и в которую Россия входит в качестве наблюдателя. Буду экспертно помогать искать пути преодоления агрессии между государствами и народами с целью недопущения экстремизма. Главной же своей задачей считаю сближение Исламского и Православного миров".

Отметим, что Молодежный форум исламского сотрудничества был учрежден в 2004 году. Его деятельность направлена на решение вопросов, затрагивающих нравственные и культурные проблемы молодежи стран-членов Организации исламского сотрудничества. Россия в качестве наблюдателя входит в ОИС с 2006 года. Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" принимает активное участие в работе организации.

Лейла Таривердиева