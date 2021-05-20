https://news.day.az/politics/1344303.html В Армении усиливается ксенофобия и связанная с ней нетерпимость - МИД Азербайджана
В Армении усиливается ксенофобия и связанная с ней нетерпимость - МИД Азербайджана
В Армении наблюдается серьезное усиление ксенофобии и связанной с ней нетерпимости.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Day.Az.
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