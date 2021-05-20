В Армении усиливается ксенофобия и связанная с ней нетерпимость

В Армении наблюдается серьезное усиление ксенофобии и связанной с ней нетерпимости.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в четверг Day.Az.

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