https://news.day.az/politics/1344362.html Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех стран Южного Кавказа - Михаил Мишустин
Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех стран Южного Кавказа - Михаил Мишустин
Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех государств Южного Кавказа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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