Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех стран Южного Кавказа

Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех государств Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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