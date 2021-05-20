В Москве началась встреча премьер-министров Азербайджана и России

В Москве началась встреча между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и его российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, встреча в Доме правительства проходит с участием делегаций.

На встрече будут обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере экономики, сельского хозяйства, таможни, связи, высоких технологий и других.

По итогам встречи планируется подписание документов.