https://news.day.az/politics/1344366.html В Москве началась встреча премьер-министров Азербайджана и России - ФОТО
В Москве началась встреча премьер-министров Азербайджана и России - ФОТО
В Москве началась встреча между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и его российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, встреча в Доме правительства проходит с участием делегаций.
На встрече будут обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере экономики, сельского хозяйства, таможни, связи, высоких технологий и других.
По итогам встречи планируется подписание документов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре