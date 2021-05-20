https://news.day.az/politics/1344377.html В Кельбаджаре обнаружена созданная армянами плантация наркотиков - ВИДЕО
В Кельбаджаре обнаружена созданная армянами плантация наркотиков - ВИДЕО
На освобожденной от оккупации территории Кельбаджарского района Азербайджана обнаружены кусты конопли.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами в соцсети поделилась страница Hərbi xəbərlər ("Военные новости").
Ранее на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района была также обнаружена плантация наркосодержащих растений.
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