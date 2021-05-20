В Кельбаджаре обнаружена созданная армянами плантация наркотиков

На освобожденной от оккупации территории Кельбаджарского района Азербайджана обнаружены кусты конопли.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами в соцсети поделилась страница Hərbi xəbərlər ("Военные новости").

Ранее на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района была также обнаружена плантация наркосодержащих растений.