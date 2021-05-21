И российские СМИ поддержали Азербайджан

После завершения 44-дневной войны очень заметно пошло в гору взаимопонимание между Баку и Москвой. Отношения двух государств, в принципе, всегда были хорошими, но десятилетиями омрачались армянской и проармянской пропагандой, пустившей крепкие корни на российской стороне.

На армянскую пропагандистскую машину работали крупнейшие и старейшие органы СМИ РФ, интернет-издания, популярные блогеры. Постепенно на российском медиа-простанстве сформировалось твердая позиция: армяне всегда правы, а азербайджанцы - это зло. Формировать подобные тенденции в СМИ армянству было не сложно благодаря необъяснимой тюркофобии и исламофобии у определенной части общества. Но фобии у общества формируют как раз средства массовой информации, новости и экспертные мнения, которые они слышат, включая телевизор. А большинство ведущих СМИ России долгое время находились или находятся в руках армян или же работают на армянском капитале. Достаточно сказать, что лица с армянскими фамилиями захватили телевизионный эфир державы и переформатировали его на интересы армянства в ущерб интересам самой Российской Федерации.

После войны туман начал понемногу рассеиваться. Несмотря на то, что многие издания все еще находятся под влиянием или под руководством лиц армянской национальности, по всей видимости, власти РФ решили навести порядок на поле информации и пропаганды, где в период боевых действий в Азербайджане повсеместно ломались рамки приличий и журналистской этики. Не исключено, что именно это сыграло роль в нынешнем снижении градуса антиазербайджанской истерии. Параллельно начало нивелироваться откровенное армянское влияние и присутствие в российских СМИ. Даже главная по пропаганде в России Маргарита Симоньян стала вести себя потише.

Главный довод тут, конечно же, военная победа Азербайджана, достигнутая очень достойно и с честью. Помимо показательной демонстрации своего отношения к вопросу со стороны официальной Москвы, есть и личное отношение, когда просто неловко занимать сторону позорно и недостойно проигравшей стороны, видя последствия сотворенного ею на азербайджанской земле. Нужно сказать, что Баку поступил очень мудро, оперативно организовав многочисленные поездки зарубежных журналистов, в том числе российских, на освобожденные территории. Лучше пусть увидят все своими глазами, уж им то они поверят.

В последних репортажах российских СМИ уже ощущается ветер перемен. Это можно видеть, например, в репортаже "Известий" из Физулинского района. Да, освобожденные территории все еще подаются в кавычках, неуместно возникает то тут, то там порождающее сомнения обороты, но дух материалов уже не тот, каким бы он был до и во время второй карабахской войны.

В феврале "Известия" удивили в первый раз, поместив объективный и не сопровождающийся никакими реверансами армянской стороне репортаж из Агдама и Тертера. Корреспондент честно написала о том, что увидела - о разрушенных до основания городах, минных полях и работах по возрождению освобожденных от оккупации районов.

В мае издание еще раз удивило объективным репортажем из Физулинского района. Полотно получилось со смыслом - руины Физули, оставленные армянами, и на этом фоне стройплощадки нового международного аэропорта и электростанции. Достаточно честным, правда и не без жалостливых описаний, получился и репортаж из Гадрута. Автор не смог скрыть своего удивления тем, что в поселке после взятия его азербайджанской армией, остались нетронутыми дома и даже церковь. Прежняя тенденциозность временами просвечивает лишь в репортаже о монастыре Худавенг, где корреспондент "Известий" побывал на Пасху в рамках организованного Албано-удинской общиной Азербайджана поездки в Кельбаджар. Но в материале затронут важный вопрос, касающийся позиции ЮНЕСКО к вопросу защиты наследия двух народов.

Напомним, что ЮНЕСКО после 44-дневной войны активно призывает Азербайджан к неприкосновенности якобы "армянского наследия" на освобожденных территориях и упрямо желает направить в регион мониторинговую миссию. Баку же требует равного отношения организации к наследию всех народов, в том числе азербайджанского народа. Это наследие уничтожалось армянами в течение тридцати лет, но ЮНЕСКО не предприняло никаких мер для его защиты, не пыталось давить на Ереван и регулярно отказывало Азербайджану в организации миссии.

То, что этот принципиальный вопрос нашел отражение на странице "Известий", положительный факт, учитывая обширную аудиторию издания.

Поездку в Худавенг широко осветила и "Независимая газета", тоже прежде не отличавшаяся объективностью, когда речь шла об Азербайджане и карабахском вопросе. Особенностью опубликованного этим изданием репортажа из Кельбаджара является то, что корреспондент поставил целью осветить вопрос христианства в Азербайджане в целом и выслушать все стороны, а не ограничиваться выслушиванием жалоб засланных из Еревана священников (как это сделали "Известия"). В "НГ" представлена позиция и удин, и представителей православной церкви Азербайджана, даны детали армянских фальсификаций и пояснения, почему Худавенг не является армянским храмом. Немалая часть репортажа посвящена поездке в знаменитую Ивановку и рассказу о жизни молокан.

Возвращаясь к "Известиям", отметим, что одно из старейших изданий России долгое время находилось на "темной стороне" и занималось распространением армянской лжи. Тенденциозность не делала чести газете, имеющей еще с советских времен статус серьезного и заслуживающего доверия издания. Доверие и имидж газета потеряла в период армянского правления в лице небезызвестного Арама Габрелянова.

Газету "Известия" Габрелянову передали в 2011 году. В 2017-м у него забрали холдинг "Национальная Медиа Группа", а заодно и газету. Владелец "Известий" решил сделать из газеты, превращенной Габреляновым в "желтую", более респектабельное издание. Волшебным образом у руля "Известий" опять оказался армянин - экс-губернатор Калужской области Арсений Оганесян. Тот просидел на посту главного редактора до сентября 2018 года и "перешел на другую работу". Но это далеко не все этнические армяне, имеющие отношение к "Известиям". В прошлом году был приговорен к шести годам лишения свободы за хищения в особо крупном размере гендиректор издательского дома "Известия" Эрнст Галумов (Галумян). В делах издательства "Известия" фигурирует также имя олигарха Самвела Карапетяна, планировавшего сделку по приобретению здания газеты.

К управлению серьезными изданиями Габрелянова больше не привлекали, его удел - желтая пресса, скандалы, грязь и дешевые сенсации. А еще взращивание одиозных личностей, выполняющих роль ретрансляторов армянских мифов. Самая яркая звезда среди них, конечно, Сема Пегов, ставший посмешищем благодаря своим репортажам с фронтов 44-дневной войны.

Вышесказанное, в принципе, все объясняет и вопросов относительно антиазербайджанской позиции "Известий" в прежние времена не остается.

Возможно, этому серьезному изданию удастся полностью избавиться от армянского влияния. Возможно также, что армянство России в конце концов само откажется от работы против российских интересов. Но последнее, честно говоря, сомнительно. Вернуть медиа-пространству России российский дух возможно только целенаправленными действиями. Работы в этом плане очень много. Достаточно просто перечислить: российскую медиаимперию Rambler Group возглавили Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян, медиаимперия Yandex в руках Тиграна Худавердяна, радиостанцию "Говорит Москва" получил Роман Бабаян, а государственный медиа блок прибрала к рукам Маргарита Симоньян. И так далее. То есть на сегодня в руках армян сосредоточены крупнейшие СМИ.

Россия, конечно, многонациональная страна, но медиа - это стратегическая сфера и превращать ее в национальный клуб по армянским интересам недопустимо.

Впрочем, советы тут неуместны..

Лейла Таривердиева