https://news.day.az/politics/1344410.html Завершены учения азербайджанской армии - ФОТО
Завершены учения азербайджанской армии - ФОТО
Успешно завершены учения азербайджанской армии с привлечением различных видов войск, проведенные в соответствии с планом, утвержденным Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, 20 мая по итогам учений состоялось совещание с участием командно-начальствующего состава. На совещании была проанализирована деятельность войск, штабов на учениях и оценено выполнение поставленных задач.
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