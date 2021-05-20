Успешно завершены учения азербайджанской армии с привлечением различных видов войск, проведенные в соответствии с планом, утвержденным Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, 20 мая по итогам учений состоялось совещание с участием командно-начальствующего состава. На совещании была проанализирована деятельность войск, штабов на учениях и оценено выполнение поставленных задач.