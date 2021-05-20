https://news.day.az/politics/1344413.html Сабир Рустамханлы награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Сабир Рустамханлы награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом "Шохрат" за продолжительную эффективную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.
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