Сабир Рустамханлы награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом "Шохрат" за продолжительную эффективную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.