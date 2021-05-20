https://news.day.az/politics/1344415.html В Баку будет установлен памятник композитору Тофигу Гулиеву - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Баку будет установлен памятник композитору Тофигу Гулиеву - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев 20 мая подписал распоряжение об установке памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Тофигу Гулиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в Баку будет установлен памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Тофигу Гулиеву.
Исполнительной власти города Баку совместно с министерством культуры поручено принять меры по установке памятника Тофигу Гулиеву, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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