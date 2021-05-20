В Баку будет установлен памятник композитору Тофигу Гулиеву

Президент Ильхам Алиев 20 мая подписал распоряжение об установке памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Тофигу Гулиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в Баку будет установлен памятник выдающемуся азербайджанскому композитору Тофигу Гулиеву.

Исполнительной власти города Баку совместно с министерством культуры поручено принять меры по установке памятника Тофигу Гулиеву, а Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.