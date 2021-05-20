«Sabahın xeyir, Bakı!»: британский министр поприветствовал азербайджанскую столицу

"Sabahın xeyir, #Bakı!" ("Доброе утро, Баку!") - этими словами начал свою публикацию в Twitter прибывший в четверг в азербайджанскую столицу министр по экспорту Департамента международной торговли Великобритании и представитель госсекретаря в британском парламенте Грэхем Стюарт, передает Day.Az.

"Прибыв в Азербайджан, с нетерпением жду углубления наших торговых и экономических связей", - написал Г.Стюарт в соцсети.