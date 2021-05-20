https://news.day.az/politics/1344423.html «Sabahın xeyir, Bakı!»: британский министр поприветствовал азербайджанскую столицу
«Sabahın xeyir, Bakı!»: британский министр поприветствовал азербайджанскую столицу
"Sabahın xeyir, #Bakı!" ("Доброе утро, Баку!") - этими словами начал свою публикацию в Twitter прибывший в четверг в азербайджанскую столицу министр по экспорту Департамента международной торговли Великобритании и представитель госсекретаря в британском парламенте Грэхем Стюарт, передает Day.Az.
"Прибыв в Азербайджан, с нетерпением жду углубления наших торговых и экономических связей", - написал Г.Стюарт в соцсети.
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