https://news.day.az/politics/1344449.html Президент Ильхам Алиев: В регионе произошли радикальные изменения, и новые реалии требуют новых подходов
Президент Ильхам Алиев: В регионе произошли радикальные изменения, и новые реалии требуют новых подходов
В регионе произошли радикальные изменения, и новые реалии требуют новых подходов.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
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