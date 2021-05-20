Президент Ильхам Алиев: В регионе произошли радикальные изменения, и новые реалии требуют новых подходов

В регионе произошли радикальные изменения, и новые реалии требуют новых подходов.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

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