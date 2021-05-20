Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения должны научиться жить бок о бок

Мы с Арменией - соседи, хотим мы того или нет, и нам нужно научиться жить бок о бок. Как бы это ни было сложно после 30-летней оккупации и разрушений.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан четко выразил свою позицию о том, что о сотрудничестве с Арменией не может быть речи до того момента, пока не завершится оккупация и азербайджанские территории не будут освобождены.

"Сегодня, по итогам второй Карабахской войны, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией", - заявил глава государства.