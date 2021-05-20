Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона

После окончания второй Карабахской войны Азербайджан выступил с очень важными предложениями и инициативами.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Глава государства отметил, что данные предложения и инициативы нашли свое отражение в совместной декларации от 10 ноября 2020 года.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сделаны предложения по открытию коммуникаций, новых транспортных коридоров.

"Работа по реализации этих проектов уже началась. Азербайджан выделил для этого технические и финансовые ресурсы. Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона", - сказал глава государства.