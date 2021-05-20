Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически
Азербайджан считает очень важной китайскую инициативу "Один пояс - один путь".
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
"Азербайджан на своей территории завершил все необходимые транспортные проекты, и у нас уже есть важное сообщение в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан предоставляет свою инфраструктуру, морской порт, железные дороги для этого важного проекта.
"Мы инвестировали в этот проект финансово и политически", - сказал глава государства.
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