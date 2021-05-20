Азербайджанская делегация посетила павильон «Азербайджан» на ВДНХ

Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым в рамках визита в Россию побывала в павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, Али Асадов ознакомился с условиями, созданными в павильоне после капитального ремонта и восстановительных работ.

Директор павильона "Азербайджан" Саадат Гадирова рассказала об истории ВДНХ. Было отмечено, что павильон вновь открылся в ноябре 2019 года. На церемонии открытия приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и председатель Совета Федераций Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Павильон "Азербайджан", отреставрированный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, был построен в 1939 году. Реставрационные работы в павильоне велись с сохранением исторического облика здания и национального архитектурного стиля.

В настоящее время в семи залах выставлены экспонаты, отражающие древнюю историю, культуру и традиции азербайджанского народа. В зоне "Торговый дом" представлена продукция азербайджанского производства.