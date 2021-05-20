https://news.day.az/politics/1344479.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня у Армении не существует армии, она полностью уничтожена
Президент Ильхам Алиев: Сегодня у Армении не существует армии, она полностью уничтожена
Сегодня у Армении армии не существует, она полностью уничтожена.
Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
Глава государства отметил, что Армения последние шесть месяцев переживает политический кризис, а в обществе присутствует высокий уровень недоверия и звучат взаимные обвинения.
"А риторика некоторых политиков неприемлема", - добавил Президент Ильхам Алиев.
По словам Президента Ильхама Алиева, сейчас нужно быть устремленным в будущее, и Азербайджан готов к этому.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре