Президент Ильхам Алиев: Сегодня у Армении не существует армии, она полностью уничтожена

Сегодня у Армении армии не существует, она полностью уничтожена.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Глава государства отметил, что Армения последние шесть месяцев переживает политический кризис, а в обществе присутствует высокий уровень недоверия и звучат взаимные обвинения.

"А риторика некоторых политиков неприемлема", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По словам Президента Ильхама Алиева, сейчас нужно быть устремленным в будущее, и Азербайджан готов к этому.