Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в доступе к американской военной технике

Азербайджан заинтересован в доступе к американской военной технике.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

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