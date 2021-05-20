Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений

Между Азербайджаном и Израилем налажены торговые отношения, которые в настоящее время продолжают развиваться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства констатировал, что в Израиле действует очень активная азербайджанская диаспора. А в Азербайджане есть очень активная израильская диаспора.

"Представители диаспоры вносят существенный вклад в развитие двусторонних отношений. На освобожденных от оккупации территориях осуществляется широкомасштабное сотрудничество с Израилем в области сельского хозяйства", - сказал Ильхам Алиев.