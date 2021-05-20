Президент Ильхам Алиев: Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране

Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссий на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

"У Армении есть претензии ко всем. Они, кажется, считают, что весь мир должен думать только о том, как им помочь, но если они считают себя независимым государством, то должны позаботиться о себе. Сегодня, вероятно, для них последний шанс осуществить свою мечту о независимости, действительно независимой стране", - сказал глава государства.