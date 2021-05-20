Развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана пойдет на благо региона

Восстановление транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана благоприятно отразится на развитии всего региона.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, находящийся с визитом в Баку.

Комментируя положение заявления от 10 ноября 2020 года о восстановлении транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, экс-посол отметил, что развитие транспортной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана принесет пользу всему региону.

"Развитие транспортного сообщения на освобожденных землях послужит также на благо Турции, Казахстана, Узбекистана", - добавил он.

Кроме того, Роберт Секута сообщил, что в эти выходные посетит Агдам.