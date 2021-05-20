https://news.day.az/politics/1344525.html Парламент Армении не смог лишить возможности Пашиняна подписать трехстороннее заявление - ФОТО
Парламент Армении не смог лишить возможности Пашиняна подписать трехстороннее заявление - ФОТО
Парламент Армении не принял заявление, не позволяющее Пашиняну подписывать трехстороннее заявление.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, правящая фракция не позволила набрать необходимое количество голосов.
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