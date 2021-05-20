Парламент Армении не смог лишить возможности Пашиняна подписать трехстороннее заявление

Парламент Армении не принял заявление, не позволяющее Пашиняну подписывать трехстороннее заявление.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, правящая фракция не позволила набрать необходимое количество голосов.