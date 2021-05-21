От Пегова до Коца - как работает армянская пропаганда в Москве

"Птенцы", выращенные в инфолабораториях Арама Габрелянова и Маргариты Симоньян, продолжают дезинформировать российскую аудиторию и работать на вовлечение России в войну на Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, особенно на этом направлении "прославились" военные корреспонденты Семен Пегов - проект Арама Габлелянова и Александр Коц, опосредованно перешедший в пользование к Маргарите Симоньян. Понятно, что за этим стоят очень высокие гонорары. Умилительно еще и то, что гонорары на ведение армянской пропаганды в России руководители российских СМИ армянского происхождения, в данном случае всемогущие армянские боссы Симоньян и Габрелянов, выплачивают в основном из российского же бюджета. Кто подсадил их на российский бюджет в таких немыслимо огромных масштабах, да еще и столь бесконтрольно, это уже другой вопрос, на который в будущем возможно и широкая аудитория получит свои ответы.

А пока вернемся к нашим преуспевающим военкорам.

Что касается Семена Пегова, то он давно доказал, что является просто Петрушкой в руках кукловода Габрелянова, и все лживые репортажи Пегова из зоны Карабахского конфликта уже практически разоблачены. Воспринимать сегодня инсинуации габреляновской марионетки Пегова это уже совсем дурной тон для серьезной журналистики и экспертного сообщества. Однако по инерции Пегов где-то там еще что-то пытается вещать за остатки габреляновских гонораров.

Кстати, самого Габрелянова тоже видимо немного прикрутили за последнее время, так как его армянская пропаганда ненависти и террора уж слишком стала компрометировать статус руководителя российского СМИ.

Что касается Александра Коца, то его армянская звезда взошла в ходе последней Карабахской войны. В принципе, Коц - военкор опытный, в отличие от Пегова, почему на него и обратило внимание армянское лобби российских СМИ. Когда врет журналист статусный, имеющий определенную известность, то это как правило работает. Но до поры до времени. Пока тот не будет дискредитирован, будучи пойманным на очередной лжи, что и произошло после репортажа Коца в Гадруте. Он уверенно врал всем, что этот азербайджанский город находится под контролем ВС Армении, но позже с треском опозорился, когда очевидным стало обратное.

Но, почувствовавший вкус хорошей жизни от больших армянских гонораров Александр Коц уже перешел черту, где имеют место интересы армянских спонсоров и российского государства. Коц всячески пытается подталкивать Россию к войне за Армению и армянский сепаратизм, который угрожает уже южным регионам самой РФ.

Вот например сегодня Коца "изумляет", почему не только Россия, но все страны ОДКБ не идут воевать за Армению, о чем он и пишет в соцсетях.

"На фоне происходящего сейчас в Армении сегодняшние "судьбоносные" решения ОДКБ, как бы это сказать... изумляют. Популяризировать деятельность ОДКБ сейчас вполне успешно можно в Сюникском районе Армении, например. А мы уж в соцсетях об этом расскажем, можете не сомневаться",- написал Коц в своем телеграм-канале.

Мы и не сомневаемся, что и как расскажет Коц, когда армянские деньги так приятно шуршат в кармане. Но какой ценой повышается личный бюджет этого вроде как российского военкора? Он считает, что страны ОДКБ - Россия, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия должны вступить в Третью мировую войну, бросить своих детей на уничтожение? Ради чего? Ради ненасытной и неадекватной в своих притязаниях Армении, которая кстати, по факту является западным форпостом в регионе, а не российским.

Россия подписала трехстороннее заявление в Карабахе, в результате остановлена война и должны открываться транспортные коммуникации, что полностью отвечает интересам России. А Армения упирается, получая поддержку от США и Франции, которым невыгоден мир на Кавказе и сильная Россия.

Все усилия президента РФ, МИД, правительства РФ направлены на поддержание мира и открытие транспортных артерий, почему и необходимо открыть экономически выгодные странам региона коридоры и провести демаркацию границ. Армения украла чужие территории, а сейчас в процессе определения границ, это становится абсолютно очевидным для всех. Вот армяне и кричат о "вторжении". В Азербайджане дальновидный президент, и он не будет так подставлять свою с трану, чтобы идти на лобовое столкновение с ОДКБ. И это прекрасно понимают все лидеры стран ОДКБ.

Однако Коц насмехается, он хочет войны для России, откуда он будет передавать "горячие репортажи" в пользу своих иностранных спонсоров.