Пинок под зад, как предмет для гордости: мазохизм МО Армении

А это уже попахивает мазохизмом. Министерство обороны Армении, демонстрируя яркий образец "черного юмора" сообщило, что "в результате изучения видеоматериала с участием армянских и азербайджанских солдат, распространенного азербайджанскими пользователями соцсетей, выяснилось, что инцидент на самом деле произошел 17 мая 2021 года на восточном участке армяно-азербайджанской границы".

Красиво, длинно, но нудно изложено то, на то вполне хватило бы и гораздо меньшего числа слов. Ведь речь, если отбросить все красивости, шла о пинке под зад, посредством коего подгонялся армянский военнослужащий, набравшийся наглости перейти на территорию Азербайджана. Пинок был дан не сразу и не спроста. Ведь, армянский вояка упирался и не хотел идти в том направлении, в котором его послали.

В итоге, ему все же пришлось совершить вояж обратно. Чем, скажу не сколько отойдя от основной темы разговора, он вполне напомнил огурец. Да, именно огурец. Но растущий внутрь. Был, помнится у Сержа Саргсяна, в бытность его президентом РА, прелестный диалог с сельчанином. Который и поведал Азатовичу о том, что работа третьего президента РА как раз и напоминает огурец, растущий в землю, внутрь.

Так вот бегущий обратно, вглубь своих же позиций армянский военнослужащий и был олицетворением растущего внутрь огурца. Вряд ли хоть каким-то утешением для него станет то, что отныне он прославился. Нет, пинок под зад получила вся армянская армия, еще в ходе 44-дневной войны. Но вот так, с деталями, с шутками и прибаутками, никого еще не посылали в "тактическое отступление".

И МО РА теперь приходится ломать голову над тем, как бы эту экзекуцию преподнести как почти что подвиг, как нечто героическое. В результате долгих мыслительных потуг, данное ведомство заявило, что 17 мая на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана на участке Вардениса между армянскими и азербайджанскими военными произошел инцидент.

Вот оно как! Инцидент, как мне кажется, это когда кто-то кому-то дает сдачи. А когда кто-то и кому-то дает пинка под зад, дабы придать ускорение его движению в нужном направлении, так то не инцидент. То унижение с воспитательной целью. Аккурат в рамках известной доктрины, гласящей: "Что не доходит через голову, то дойдет через зад". То есть, через пинок под этот самый зад. Привычный, как мне кажется, даже традиционный, если говорить о характере и исходе противостояний между азербайджанскими и армянскими военнослужащими.

Другое дело, что в Минобороны РА даже в этих условиях попытались изобразить нечто похожее на горделивую осанку. Там поведали своим согражданам, что "проблема была быстро решена". Это, по большому счету, правда. Но быстрота решения проблемы объясняется силой и частотой использования пинка под зад, который ускорял ход мыслей и движение армянского военнослужащего.

И тут есть повод уточнить, что нет предела совершенству. Рекорд по скорости возвращения на армянскую позицию вполне может побить кто-то из его сослуживцев, если рискнет перейти на азербайджанскую сторону. Он также имеет возможность прославиться и рассказать затем в интервью у себя в стране обо всех мыслях, что посетили его в ходе процесса экзекуции.

При этом, признаюсь, мне не совсем понятны мотивы МО РА. Они ведь могли бы промолчать, как делали это всякий раз, когда Азербайджан предъявлял доказательства превосходства нашей армии над армянской. Но сейчас они признали, что армянские солдаты не только нарушают границу с Азербайджаном, но еще и возвращаются на свои позиции, дабы рассказать о силе пинка под зад от наших пограничников.

И это те, кто еще недавно называл себя "нацией воинов", кто утверждал о своей "непобедимости", приводя в свидетели Страбона, Геродота и Плиния-младшего. Зачем так обрушивать, обнулять собственные мифы?! Ведь, вначале был запущен фейк, что это вовсе и не воин был армянский, а пастух.

Но МО РА опровергло этот слух. Оно обнулило остатки надежд на возможность сохранения лица после получения пинка под зад. Для чего? На этот счет есть только один ответ. Вполне допускаю, что армянская сторона на полном серьезе считает, что пинок под зад - есть свидетельство движения ее армии вперед. Если это так, то нет никаких проблем, и азербайджанская сторона может и далее помогать армянам "двигаться вперед" часто и быстро.