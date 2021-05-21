Президент Ильхам Алиев: Армения лишила себя всех реализуемых в регионе проектов
Организация Международным центром Низами Гянджеви дискуссий на эту актуальную тему заслуживает одобрения. Сегодня Международный центр Низами Гянджеви стал одной из ведущих структур мира. Его деятельность направлена на обеспечение мира, стабильности и справедливости на планете. Организация имеет богатый опыт с точки зрения поощрения данных ценностей.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
Глава государства отметил: "Вторая Карабахская война создала новые реалии в регионе. В этом контексте тема сегодняшних обсуждений весьма актуальна. В армянском государстве царит кризис. Армения лишила себя всех реализуемых в регионе проектов. В результате Второй Карабахской войны Азербайджан освободил земли, оккупированные Арменией. После трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, в регионе сложилась новая реальность".
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан как одно из государств-лидеров Южного Кавказа в рамках данного заявления выдвинул целый ряд важных предложений и инициатив по сотрудничеству стран региона. Сюда входят открытие транспортных коммуникаций, другие возможности сотрудничества.
"Мы должны жить бок о бок, как соседи. Конечно, это будет нелегко. Сегодня роль политиков должна заключаться в том, чтобы разъяснить людям возможность мира и стабильности только посредством сотрудничества и контактов", - сказал глава государства.
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