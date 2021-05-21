Президент Ильхам Алиев: Проект Южного газового коридора и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками

Южный газовый коридор является проектом глобального значения. Этим проектом Азербайджан внес большой вклад в страны Европейского Союза. Транспортировка азербайджанского газа в Европу является новшеством. Этот проект и в будущем будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между государствами-участниками.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Напомнив о реализации Азербайджаном многих важных энергетических проектов в регионе, глава государства сказал, что все ведущие финансовые структуры мира тесно сотрудничали с Азербайджаном при осуществлении этих энергетических проектов. В нынешнем году Азербайджан выделил из своего государственного бюджета финансы на эти энергетические проекты.

"Однако мы выделили больше финансов на проведение работ по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Мы бы приветствовали, если бы другие зарубежные организации направляли материальную помощь в основном на восстановительные работы, проводимые на данных территориях", - сказал Президент Ильхам Алиев.