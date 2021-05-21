В Боснии и Герцеговине откроется посольство Азербайджана

Посольство Азербайджана будет открыто в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был включен в повестку дня заседания парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям 21 мая.