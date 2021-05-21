https://news.day.az/politics/1344595.html В Боснии и Герцеговине откроется посольство Азербайджана
В Боснии и Герцеговине откроется посольство Азербайджана
Посольство Азербайджана будет открыто в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий законопроект был включен в повестку дня заседания парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям 21 мая.
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