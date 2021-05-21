Европарламент, как ярмарка пустого тщеславия

Один из столпов объединённой Европы Европарламент переживает, может быть, самый острый кризис в своей истории.

Создание этого института, как прообраза общей законодательной власти в Европейском Союзе, преподносилось отцами-основателями, как один из важнейших шагов по направлению к единой Европе.

К сожалению, время и история показали, что этот орган Европейского Союза не только не оправдал себя, но и превратился в ярмарку пустого тщеславия, где кучка ничто сумнящих маргинальных политиков пытается судить всех и вся, подгребая всех под свою гребенку.

Уже давно евродепутатики забыли наказы избирателей и пытаются диктовать всему миру свои, далеко не прогрессивные взгляды и суждения по любому вопросу, в том числе не относящемуся к их компетенции.

Не смотря на то, что членов Европарламента с 1979 года выбирают граждане стран Европейского Союза прямым голосованием, увы не редко в их рядах оказываются не лучшие представители европейской политики, а иногда преступники и даже террористы.

Дело в том, что электорат во многих европейских странах не рассматривает выборы в Европарламент, как важный элемент политики, способный помочь развитию своей страны, считая этот орган ЕС пустой говорильней.

Поэтому выдвижение кандидатов проходит довольно сумбурно и без особых эмоций, что раскрывает двери этого института для тёмных личностей, вроде лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона или лидера ультраправой греческой партии "Золотая Заря" Яниса Лагоса, которым избрание в Европарламент было нужно для получения иммунитета от судебного преследования в своих странах.

Однако это тоже им не помогло. Ведь за преступления все же надо отвечать и после долгих проволочек, под давлением определенных структур, евродепутаты, со скрипом в сердце, наконец лишили своих коллег неприкосновенности, что привело к тому, что лидер греческих неофашистов уже отбывает срок в местах не столь отдаленных у себя на родине.

Теперь же евродепутатики считают, что все вопросы в Европе они уже решили: коронавирус побеждён, экономический кризис преодолён, локдаун окончен.

Поэтому решили заняться мировыми проблемами и бросились обсуждать вопросы, связанные с регионами на окраинах Европы. При этом, эти регионы не входят в зону деятельности Европарламента, по причине, что в этот "эксклюзивный" клуб не входят.

Возомнив себя вселенскими судьями и арбитрами, члены Европарламента вдруг вспомнили, что есть страны Европы, которые им не нравятся лишь потому, что населены этническими тюрками и мусульманами, которые по их понятиям, являются людьми второго сорта, которыми нужно понукать и поучать, а часто и принуждать к отказу от своей национальной идентичности и религии.

Новые крестоносцы, которые давно превратили Европарламент в псевдохристианский балаган, далёкий от истинных христианских ценностей, на этот раз набросились на Турцию и Азербайджан, которые давно раздражают их проводимой независимой внешней и внутренней политикой и отказом подчиниться окрикам и давлением из Брюсселя.

На протяжении двух дней, радетели лже ценностей, оставив в стороне европейские проблемы, устроили судилище над независимыми государствами, вообще не имеющими никакого отношения ни к Европейскому Союзу, ни к Европарламенту.

В течении двух дней Европарламент принял две резолюции, которые являются образцами неоколониализма и расизма, осуждающие Турцию и Азербайджан за все мыслимые и не мыслимые грехи: от нарушений прав человека до "оккупации" чужой территории.

Все это происходило таким образом, что евродепутатики, которые всегда гордились тем, что уважают презумпцию невиновности, как одного из главных принципов правосудия, просто вели себя, как средневековая инквизиция, не давая возможности высказаться в свою защиту.

Главной темой обсуждения стали события Второй Карабахской войны и ситуация вокруг региона Южного Кавказа.

Недовольные тем, что Азербайджан, при поддержке Турции восстановил свою территориальную целостность и принудил страну- агрессора к выполнению резолюций СБ ООН, освободив свои суверенные территории и создав условия для возвращения около 1 миллиона беженцев, современные инквизиторы в галстуках набросились с необоснованными обвинениями, как коршуны на добычу.

Забыв о справедливости и международном праве, европарламентарии бросились на защиту "бедной, обиженной всеми" Армении, которая является, по их мнению, островком "христианской" цивилизации, в окружении кровожадных тюрков-мусульман.

Приняв резолюции полные клеветы, лжи и обыкновенной ксенофобии не только попытались наехать на Азербайджан и Турцию за то, что они не подчинились указаниям апологетов западной демократии, но и набрались наглости и стали требовать немедленно выполнить их дерзкие и необоснованные требования.

То, что европарламентариям не по душе победа Азербайджана, известно было давно, но то, что они выступили в поддержку захваченных террористов с оружием в руках, через две недели после окончания боевых действий, верх фарисейства и предвзятости.

Авторами резолюций, как всегда, оказались ультрарадикалы всех мастей, от левых до правых, традиционно отличающиеся антиазербайджанскими и антитурецкими настроениями.

Особую роль в принятии резолюций сыграли представители европейских сепаратистов и их подельников, которые мечтают о развале таких стран как Испания, Италия и Франция, Бельгия, во имя создания своих государств.

Не останавливаясь на этом, открыто вмешиваясь во внутренние дела независимого Азербайджана, эти евродепутатики потребовали закрытия Музея военных трофеев, который, видите ли, считают неуместным и провокационным, забывая про свои аналогичные музеи, которых в их странах очень много и посвящённые многочисленным европейским войнам, включая Первую и Вторую мировые войны.

Абсолютно не разбираясь в переговорном процессе и не принимая то, что старого статус кво больше нет и вопрос о статусе гниет на свалке истории, незадачливые авторы резолюций вновь повторили известные тезисы о некоем статусе и о роли Сопредседателей Минской группы, которые ничего не смогли в прошлом сделать для мирного урегулирования конфликта.

Ну и как всегда, в резолюции пролиты крокодиловы слезы по неким культурным армянским ценностям, которым грозит непонятная опасность. Вообще-то, внимательно ознакомившись с этими резолюциями можно подумать, что их писали политиканы из Еревана, все дутые факты и лживая информация полностью соответствует худшим образцам армянской пропаганды.

Очевидно, что многим из голосовавших в поддержку этих резолюций пришлось отрабатывать деньги, затраченные армянскими спонсорами на их избрание в этот орган. Не удивительно, что Европарламент на протяжении более 30 лет не проронил ни слова и не обеспокоился ни судьбой оккупированных азербайджанских территорий, ни о пропавших без вести 4 тысяч азербайджанцев, ни о проблемах около 1 миллиона азербайджанских беженцев и перемещённых лиц, ни о сотнях стертых с лица земли азербайджанских населенных пунктов, ни о тысячах уничтоженных объектов культуры.

Ни разу эти вопросы не были включены в повестку дня Европарламента, ни разу не были приняты какие-либо резолюции по этим вопросам. А зачем это надо было делать, ведь речь шла о варварах-тюрках, проблемы которых можно было не замечать.

Конечно, принятые резолюции Европарламента ничем, кроме как клочком бумаги назвать нельзя, причём использовать эту бумагу можно прямо по назначению в определенном месте.

Азербайджан и Турция независимые, самодостаточные государства, ведомые своими лидерами вперёд к новым победам.

Президент Ильхам Алиев всегда предупреждал о том, что давление или шантаж не заставят Азербайджан свернуть с намеченного пути.

А вот ангажированным депутатам из Европарламента наверняка пора поумнеть и задуматься над тем, что такие пустые резолюции не служат урегулированию уже затухающего конфликта, а наоборот, способствуют его новому разгоранию и стремлению к реваншу, что ставит под угрозу общеевропейскую безопасность.

Вместо односторонних, туркофобских и исламофобских резолюций, давно пора было бы очнуться и начать конструктивное сотрудничество как с Азербайджаном, так и с Турцией, во имя объединённой Европы, от Атлантики до Урала.

Пярвин Мирзазаде