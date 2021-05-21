В Верховный суд Нахчыванской АР назначены новые судьи, сообщает Day.Az.

Этот вопрос был отражен в документе "О назначении судей в Верховный суд Нахчыванской АР", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На должности судей были выдвинуты кандидатуры Аллахвердиева Али Керим оглу, Куимовой Веры Геннадьевны и Гурбанова Юсифали Сулейман оглу.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.