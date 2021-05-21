Депутат предложил объединить некоторые районы

"После выдающейся победы в Карабахской войне предпринимаются шаги по осуществлению ряда важных инфраструктурных проектов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что главное - предпринимать шаги по изменению инфраструктуры: "Нужно начинать это сейчас. Надо объединить ряд районов. Это нужно сделать не только в Карабахе, но и в других районах. Это нужно начать с Баку. Надо сократить число чиновников, расширить полномочия муниципалитетов в районах".