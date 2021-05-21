Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Как передает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Сегодня - 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот день дает народам мира возможность научиться лучше понимать друг друга и уважать ценности других наций. Именно гуманитарное сотрудничество, межкультурные связи, восприятие другой культуры, попытка понять, проникнуться, помочь являются очень важным оружием в борьбе с такими негативными явлениями, как ксенофобия и терроризм, с которыми часто сталкивается современный мир. Я искренне желаю всем народам мира - крепкого здоровья и счастья, всем странам - процветания, мира, благополучия и безопасности!"