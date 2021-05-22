Мир рукоплещет Президенту Ильхаму Алиеву

20 мая состоялось очень важное мероприятие, организованное Международным центром Низами Гянджеви. По сути, эта видеоконференция стала глобальной презентацией новой реальности, созданной Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева в нашем регионе.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Кямран Байрамов.

"Месседжи Президента Ильхама Алиева во время обсуждений можно сгруппировать по трем важным направлениям. Во-первых - армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом и теперь нужно смотреть в будущее. Во-вторых - необходимо формирование новых подходов в соответствии с новой реальностью. И наконец, в третьих - важность быть готовым к мирному сосуществованию", - пояснил он.

По его словам, Президент Ильхам Алиев выразил чёткую позицию Азербайджана во всех этих направлениях, сказав, что наша страна готова даже к подписанию мирного соглашения с Арменией.

"То есть, после процесса делимитации и демаркации границ и их взаимного признания, открываются новые перспективы для развития и интеграции региона. В настоящее время, с одной стороны, идет процесс подсчета материального ущерба, нанесенного Азербайджану во время армянской оккупации, а с другой - идет процесс восстановления нашего материального и духовного наследия. Это очень важно для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях против нашей страны", - полагает депутат.

Парламентарий подчеркнул, что интерес мировых СМИ и политических экспертов к выступлениям главы государства и его участиям в дискуссиях дает основание говорить о том, что новая информационная стратегия позволяет более эффективно донести позицию Азербайджана до международного сообщества по важным процессам в нашей стране, регионе и мире в целом.

"Президент Ильхам Алиев не избегает вопросов, дает на них последовательные ответы, выразительно разъясняя их суть. Вне всякого сомнения, новая информационная стратегия главы государства сыграла и играет важную роль в поражении Армении и армянского лобби, как во время войны, так и в постконфликтный период", - заключил Кямран Байрамов.

Абдул Керимханов