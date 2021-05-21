https://news.day.az/politics/1344703.html Письмо Джейхуна Байрамова о трагедии в Кельбаджаре распространено как документ ООН
Письмо Джейхуна Байрамова о трагедии в Кельбаджаре распространено как документ ООН
Письмо главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антонио Гуттеришу о предварительных результатах уголовного дела, проводимого в настоящее время Генеральной прокуратурой о целенаправленном убийстве мирного азербайджанского населения армянскими вооруженными силами в селе Башлыбель Кельбадажарского района в результате оккупационной политики Армении в апреле 1993 года, распространено как документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН.
Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на МИД.
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